«Не нужно делить себя на какие‑то кланы»: Глюкоза высказалась об определении «альтушка», которое ей активно приписывают
Super: Глюкоза раскрыла отношение к определению «альтушка», которым ее прозвали
Фото: [соцсети]
39-летняя певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) высказалась об определении «альтушка». Ее словам приводит Super.
Артистка призвала не делить людей на кланы и категории.
«Нужно быть человеком мира», — сказала певица.
Она также отметила, что каждый имеет право на самовыражение, но не стоит загонять себя в рамки модных течений.
Стоит отметить, что перед этим Глюкоза показала в личном блоге новый образ. На снимках она предстала в белом полупрозрачном мини-платье, облегающих черных легинсах из латекса и туфлях на высоком каблуке.
Сама Глюкоза ранее говорила, что откровенные образы не влияют негативно на ее отношения с дочерьми — 19-летней Лидией и 15-летней Верой. Артистка подчеркивает, что дети воспринимают ее творчество и стиль спокойно.
Ранее дочь Глюкозы откровенно рассказала о финансовых трудностях бойфренда.