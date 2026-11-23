39-летняя певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) высказалась об определении «альтушка». Ее словам приводит Super.

Артистка призвала не делить людей на кланы и категории.

«Нужно быть человеком мира», — сказала певица.

Она также отметила, что каждый имеет право на самовыражение, но не стоит загонять себя в рамки модных течений.

Стоит отметить, что перед этим Глюкоза показала в личном блоге новый образ. На снимках она предстала в белом полупрозрачном мини-платье, облегающих черных легинсах из латекса и туфлях на высоком каблуке.

Сама Глюкоза ранее говорила, что откровенные образы не влияют негативно на ее отношения с дочерьми — 19-летней Лидией и 15-летней Верой. Артистка подчеркивает, что дети воспринимают ее творчество и стиль спокойно.

Ранее дочь Глюкозы откровенно рассказала о финансовых трудностях бойфренда.