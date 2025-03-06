Почти 150 тыс. жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию
Минздрав: 144 тыс. жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию
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С начала 2025 года репродуктивную диспансеризацию прошли более 144 тыс. жителей Подмосковья, она допустима пациентам в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Обследование репродуктивного здоровья — один из важнейших этапов планирования будущей беременности. В Московской области такой осмотр можно пройти бесплатно, по полису ОМС. При необходимости специалисты направят пациентов на более детальное обследование», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В рамках такого обследования женщинам доступны консультация акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез и цитологическое исследование, мужчинам — консультация врача-уролога, при необходимости — спермограмма, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции. Пройти его можно в поликлинике по месту прикрепления.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.