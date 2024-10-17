Почти 170 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

Сто шестьдесят семь объектов были выставлены на торги в регионе за неделю. Как передает Комитет по конкурентной политике Московской области, в их числе — 155 участков земли, одиннадцать нежилых помещений и один объект под водопользование.

К примеру, в Можайске можно арендовать участок земли площадью одиннадцать соток. Он находится в деревне Левашово и предназначен для личного подсобного хозяйства. Срок аренды составляет двадцать лет. Начальная цена — 36,6 тысячи рублей в год.

В Истре предлагают в аренду участок для ведения садоводства. Его площадь составляет десять соток. Арендовать объект можно на двадцать лет. Стартовая стоимость — 150 тысяч рублей в год.