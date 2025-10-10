Почти 2 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

«Пренебрежение вакцинацией — это всегда риск, причем не только для того, кто принял такое решение, но и для окружающих. Прививка позволяет защититься от гриппа и опасных осложнений, которые он может вызвать», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.