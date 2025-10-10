Почти 2 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа
Фото: [istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz]
Более 1,8 млн жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа, сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления или в мобильном комплексе, которые выезжают в самые оживленные места в округах, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Дети также могут пройти процедуру в школах и детских садах.
«Пренебрежение вакцинацией — это всегда риск, причем не только для того, кто принял такое решение, но и для окружающих. Прививка позволяет защититься от гриппа и опасных осложнений, которые он может вызвать», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Перед процедурой врачи осматривают пациентов, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Узнать график выездов мобильных комплексов можно здесь.
