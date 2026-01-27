Почти 2 тыс. человек вступили в регистр доноров костного мозга в Подмосковье

В 2025 году в федеральный регистр доноров костного мозга в Подмосковье вступили более 1,8 тыс. человек, что на 94 больше показателя предыдущего года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Пересадка костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток проводится пациентам с онкологическими, гематологическими, тяжелыми наследственными и другими заболеваниями. Сам донор отдает 5% своих гемопоэтических стволовых клеток», — сказал главный врач Московского областного центра крови Глеб Марнов.

По его словам, они восстанавливаются в короткие сроки. Вступить в регистр можно в областном центре крови, донорами могут быть пациенты в возрасте от 18 до 45 лет без медицинских противопоказаний. Оставить заявку на можно региональном портале Госуслуг в разделе «Здоровье». Узнать подробнее о процедуре донорства костного мозга можно здесь.

