Почти 2 тыс. детей из Подольска получат льготные путевки в летние лагеря

В 2025 году льготные путевки в летние лагеря в Подольске получат более 1,5 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В сообщении уточнили, что в первую очередь их предоставят детям в возрасте от 7 до 15 лет из семей участников специальной военной операции. Кроме того, путевки выделило Министерство социального развития Московской области — на отдых смогут отправиться 200 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Подать заявку на получение путевки можно на портале госуслуг.

Отметим, что летом в Подольске будут работать три оздоровительных лагеря — МУ ДЮОЦ «Ромашка», МУ ДЮОЦ «Родина» и ОЦ «Полюс». Помимо этого, 31 лагерь дневного пребывания откроют на базе 23 общеобразовательных организаций округа.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия».