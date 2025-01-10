Почти 2 тыс. дорожников обеспечивали безопасный проезд в Подмосковье в новогодние праздники

В период новогодних праздников безопасный проезд на дорогах Подмосковья обеспечивали порядка 1,6 тыс. дорожников и более 1,1 тыс. единиц техники. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для эффективной и бесперебойной работы специалисты постоянно мониторили погодные и дорожные условия, определили приоритетность уборки согласно погоде и категориям дорог», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, прежде всего специалисты проводили работы на вылетных магистралях, дорогах с высокой интенсивностью движения и маршрутах общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.