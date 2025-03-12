Почти 2 тыс. жителей Подмосковья сменили имя или фамилию с начала года

С начала 2025 года около 1,5 тыс. жителей Подмосковья сменили свое имя или фамилию, услугу предоставляют в МФЦ. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

В ведомстве уточнили, что для получения услуги гражданам нужно заплатить госпошлину в размере 5 тыс. рублей. Сотрудники ЗАГСа уточнили, что она наиболее востребована у женщин, которые берут фамилию мужа и не сделали этого во время регистрации брака. Кроме того, среди распространенных причин — желание начать новую жизнь, избавиться от негативных ассоциаций и так далее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.