Почти 20 фактов сброса отходов у дорог Подмосковья выявили с помощью «умных авто»

«Умные автомобили», оснащенные искусственным интеллектом, помогли выявить 15 случаев сброса отходов вблизи дорог Подмосковья в феврале 2025 года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ведомство проводит работу совместно с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. В результате в прошлом месяце некоммерческим предприятиям вынесли пять постановлений о привлечении к административной ответственности. В сообщении уточнили, что штраф за ненадлежащее содержание, несвоевременную и некачественную уборку места общественного пользования для юридических лиц составляет 50 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.