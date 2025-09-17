Почти 20 объектов теплоснабжения построят и модернизируют в Ступино в 2025 году в рамках Народной программы

В Ступино в рамках Народной программы «Единой России» в этом году построят и модернизируют 19 объектов теплоснабжения. Об этом рассказал глава округа, секретарь местного отделения партии Сергей Мужальских.

Так, работы ведутся на 12 участках теплосетей, пяти котельных и двух ЦТП. Также стартовали работы в котельной на Домостроительной улице, они завершатся в 2026-м.

В 2027 году в Ступино завершится реализация 40 проектов по модернизации теплоснабжения. Так, будут построены девять БМК и три участка теплосетей, проведен капремонт семи участков сетей и реконструкция двух.

Всего в Народную программу «Единой России» включено более 3,7 тыс. наказов жителей Ступино.

