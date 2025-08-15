Губернатор Подмосковья проверил работу диспетчерского центра «Мытищинской теплосети»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу диспетчерского центра «Мытищинской теплосети», а также проинспектировал готовность всей системы теплоснабжения округа к предстоящему отопительному сезону. АО «Мытищинская теплосеть» является участником федерального пилотного проекта «Цифровая котельная», в рамках которого на всех теплоисточниках предприятия были установлены «умные» датчики, фиксирующие важнейшие параметры температуры и давления котельных, сетей, индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и моментально передающих данные в Минэнерго Московской области.

«Во многом по образу и подобию «Мытищинской теплосети» мы ведем масштабную модернизацию теплоснабжения в каждом округе Московской области. Это обновление котельных, всех технических узлов, автоматизация – датчики позволяют дистанционно управлять системой и оперативно реагировать на аварии. Наша задача – внедрять такие практики. И такая диспетчерская, как здесь – уже не единственная в Подмосковье. Каждый округ планирует создать подобное, это дает возможность контролировать все, что касается теплоснабжения, а также водо- и энергоснабжения – часто это взаимосвязанные системы. Мы не останавливаемся на этом и продолжаем развитие – автоматизация, искусственный интеллект позволяют уходить от рутинной работы и направлять специалистов на следующие комплексные задачи», - сказал губернатор.

Он также поблагодарил сотрудников «Мытищинской теплосети» за их работу. «Мытищинская теплосеть» сформировала пять аварийных бригад для оперативного выезда на место устранения дефектов, в состав которых входят мастер, сварщик, два слесаря-ремонтника. Все они обеспечены необходимой спецтехникой.

В регионе в работу 64-х муниципальных ресурсоснабжающих организаций внедряют единый стандарт, разработанный на основе опыта «Мособлгаза», в который входят цифровизация, техническое перевооружение, усиление аварийных бригад и диспетчерских служб. Генеральный директор АО «Мытищинская теплосеть» Андрей Осин рассказал, что в диспетчерской есть карта схем теплосетей, которая позволяет видеть параметры каждого объекта теплоснабжения, информация об изменениях приходит в виде уведомлений.

«Мы также установили систему видеонаблюдения, благодаря которой контролируем не только датчики, но и щит управления, общую ситуацию на объекте. А помимо мониторинга данных у нас есть свой модуль аналитики», – добавил он.

В управлении организации находятся 54 котельных, 280 км сетей и более 1,8 тыс. ИТП, которые обеспечивают теплом свыше 240 тыс. жителей МКД, около 300 объектов социальной сферы и ряд стратегических предприятий. Готовность Мытищ к отопительному сезону достигала 89%, по запасам топлива, состоянию котельных и теплосетей – практически 100%. В округе продолжается модернизация теплоснабжения, которая в том числе включает в себя обновление котельных, ЦТП, теплосетей, переход с 4-трубной на новую 2-трубную закрытую систему теплоснабжения. В 2025-м здесь провели капремонт 17 теплоисточников, до конца года обновят еще одну котельную, а также 1,3 км теплосетей.

В ближайшие три года здесь проведут ремонт, модернизацию и строительство 12 км теплосетей, построят котельную в Сухарево и модернизируют источники теплоснабжения в Пирогово, Поведники и Дружба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проконтролировал ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.