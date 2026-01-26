Почти 20 тыс. подмосковных школьников узнали про кибербезопасность в космосе в рамках «Урока цифры»
Фото: [istockphoto.com/monkeybusinessimages]
Более 16,7 тыс. школьников Подмосковья узнали про кибербезопасность в космосе за первую неделю нового сезона «Урока цифры» от «Лаборатории Касперского». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В рамках урока ученики младших классов изучают устройство современного спутника, средней школы — критический анализ угроз в цифровых и космических системах, старшеклассники — продвинутые методы обеспечения кибербезопасности в космосе. Задания можно пройти как в школе, так и дома на платформе.
Отметим, что проект реализует АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
