Почти 20 тыс. подмосковных школьников узнали про кибербезопасность в космосе в рамках «Урока цифры»

Более 16,7 тыс. школьников Подмосковья узнали про кибербезопасность в космосе за первую неделю нового сезона «Урока цифры» от «Лаборатории Касперского». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках урока ученики младших классов изучают устройство современного спутника, средней школы — критический анализ угроз в цифровых и космических системах, старшеклассники — продвинутые методы обеспечения кибербезопасности в космосе. Задания можно пройти как в школе, так и дома на платформе.

Отметим, что проект реализует АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

