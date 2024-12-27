Почти 200 ярмарок организуют в Подмосковье в январе

В январе 2025 года в Подмосковье организуют 151 тематическую ярмарку, на них представят натуральные продукты, сладости, изделия ручной работы и не только. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Часть мероприятий будут посвящены Рождеству и Крещению. Помимо этого, в регионе состоятся ярмарки «Татьянин день», «День студента», «Зимушка зима» и другие. Гости на площадках «Товары регионов России» смогут приобрести сыр, мясные и колбасные изделия, текстиль, сувениры и многое другое. Узнать адреса проведения ярмарок можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.