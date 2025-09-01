Почти 200 ярмарок проведут в Подмосковье в сентябре

В сентябре в Подмосковье планируется провести 178 ярмарок, на которых жители смогут приобрести фермерскую продукцию. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Более 100 ярмарок будет проходить под брендом «Товары регионов России». Помимо этого, проведут ярмарки «Дары Подмосковья» и ярмарки, приуроченные к сбору урожая и в честь Дня работника сельского хозяйства.

К примеру, в Старой Купавне проведут ярмарки «Подмосковная осень» и «Золотая осень», а в Щелково — ярмарку «День работника сельского хозяйства».

Подробная информация о местах и времени проведения ярмарок представлена на официальном портале областного Минсельхозпрода.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье начали возводить крупный животноводческий комплекс.