Почти 200 лесных пожаров ликвидировали в Подмосковье с начала года

Сто девяносто шесть лесных пожаров ликвидировали в Подмосковье с начала текущего года. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Большую часть возгораний выявили в сентябре. Причиной стала засушливая погода с ветром. При этом большинство пожаров возникали по вине человека.

В рамках профилактики лесных пожаров в регионе проводятся лекции, конкурсы, флешмобы. С января состоялось почти 900 открытых уроков в школах и около 49 тысяч бесед с жителями. Также в муниципалитетах установили полтысячи информационных стендов и распространили более 170 тысяч тематических брошюр и листовок.