Почти 200 новых объектов выставили на торги в Подмосковье

Фото: [ Участок на торгах в г. о. Серебряные Пруды/Пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО ]

На прошлой неделе в Подмосковье на торги выставили 180 новых объектов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Среди выставленных объектов оказались 144 земельных участка в аренду, 31 участок — на продажу, одно нежилое помещение в аренду, два нежилых помещения — на продажу, одно нежилое помещение с земельным участком на продажу и один участок недр местного значения. Так, например, в Солнечногорске можно арендовать участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 18 соток. Он расположен в деревне Дулепово, начальная цена — 694 795,22 рубля в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.