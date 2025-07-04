Почти 200 «опасных троп» у железной дороги устранили в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала текущего года устранили свыше 190 «опасных троп», расположенных вдоль железной дороги. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Опасными тропами» называют несанкционированные подходы через железную дорогу. Такие объекты повышают риск получения травм на железнодорожной инфраструктуре, и в регионе активно ведется борьба с ними.

С января такие тропы ликвидировали в 40 округах путем установки ограждений. Всего было установлено 765 м ограждений, в том числе 350 м железобетонных. В целом в этом году установят 1 км ограждений.

С начала года в области зафиксировали свыше 100 несчастных случаев. Половина произошла именно на «опасных тропах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие переходы через железную дорогу строятся в регионе.