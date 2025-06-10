Губернатор Воробьев рассказал о строительстве переходов через железнодорожные пути в Подмосковье

В Подмосковье построят шесть разноуровневых переходов через железнодорожные пути, в 2025 году они появятся в Люберцах и Лобне, в 2026 — в Одинцово. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Два перехода проектируем: на ст. Подлипки-Дачные в Королеве и на ст. Удельная в Раменском. Все они будут с пандусами и лифтами. С 2022 года на участках ж/д с такими переходами не было ни одного несчастного случая — это Химки, Дедовск, Люберцы, Реутов, Раменское, Серпухов и Ленинский округ», — написал он.

По его словам, в регионе также планируют усилить борьбу с зацеперами. Для этой цели совместно с транспортной полицией проводятся рейды на 27 станциях, где зафиксировали повторные случаи, и на 49 станциях без турникетов. Детей и подростков планируют приглашать в творческие и спортивные секции, чтобы они нашли себе безопасное хобби.

В ходе комплексной работы за последние четыре года число несчастных случаев на железной дороге снизилось на 29%. Для этой цели специалисты возвели семь надземных переходов, установили более 12 км ограждений, увеличили штраф за переход путей в неположенном месте до 1,5 тыс. рублей. Кроме того, в Подмосковье ликвидируют «опасные тропы», по которым люди сокращали путь к станциям, и размещают видеокамеры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.