Почти 200 социально значимых объектов подключили к электросетям в 2024 году в Подмосковье

В Подмосковье в 2024 году к электросетям были подключены 177 социально значимых объектов. Об итогах работы компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В рамках такой работы в округах строят новые линии электропередачи и трансформаторные подстанции, а также модернизируют уже работающие. Работа продолжится в 2025 году.

В число объектов, подключенных в 2024 году, вошел физико-математический лицей в микрорайоне Семхоз Сергиева Посада. Специалисты «Мособлэнерго» установили комплектную трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами по 250 кВА, а также смонтировали 250 м кабельно-воздушной линии 6 кВ.