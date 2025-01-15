Почти 200 тыс. неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в Подмосковье

Более 174 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, эвакуировали в Подмосковье в 2024 году, это почти на 14 тыс. больше в сравнении с предыдущим годом. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В областном Центре безопасности дорожного движения уточнили, что более 83 тыс. авто эвакуировали в первом полугодии, почти 91 тыс. — во втором. Наибольшее число нарушений зафиксировали в Красногорске, Ленинском округе, Мытищах и Химках.

Узнать о местонахождении эвакуированной машины можно по номеру 112, в приложении 112 МО или на сайте Центра безопасности дорожного движения региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.