Жители Подмосковья направили более двухсот обращений в областной Минстрой за месяц

За ноябрь 2024 года жители Подмосковья направили в Министерство строительного комплекса Московской области 228 обращений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Чаще всего запросы граждан касались сроков и механизмов переселения из аварийного жилья, в ведомство поступило 132 таких обращения. Кроме того, они интересовались планами и сроками строительства социальных объектов, включая школы и детские сады, — 49 обращений. Остальные обращения поступили по другим темам. В министерстве подчеркнули, что по всем вопросам специалисты сформировали ответы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.