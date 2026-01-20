Почти 230 семей медиков получают компенсацию аренды жилья в Московской области
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье ежемесячную компенсацию за аренду жилья получают 228 семей медиков. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В регионе аренду жилья компенсируют как медицинским специалистам, которые проживают одни, так и семьям медиков. Размер выплаты для семей составляет до 45 тыс. рублей.
Чтобы получить меру поддержки, нужно подать соответствующее заявление на сайт Госуслуг региона. Его рассмотрят в течение 10 рабочих дней.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе стартовал прием заявок на получение соципотеки в 2026 году.