Почти 230 семей медиков получают компенсацию аренды жилья в Московской области

В Подмосковье ежемесячную компенсацию за аренду жилья получают 228 семей медиков. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В регионе аренду жилья компенсируют как медицинским специалистам, которые проживают одни, так и семьям медиков. Размер выплаты для семей составляет до 45 тыс. рублей.

Чтобы получить меру поддержки, нужно подать соответствующее заявление на сайт Госуслуг региона. Его рассмотрят в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе стартовал прием заявок на получение соципотеки в 2026 году.