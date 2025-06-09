Почти 2,5 млн человек посетили подмосковные парки за первую неделю лета

За первую неделю лета парки Подмосковья посетили более 2,3 млн человек, гостям были доступны концертные площадки, скейт-парки и не только. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В среднем в будние дни территории посещали порядка 300 тыс. человек, в выходные там побывали более 500 тыс. гостей. Самым популярным стал парк «Пехорка» в Балашихе, там отдохнули 97 тыс. гостей. В числе востребованных также оказались парк имени Толстого в Химках, Центральный парк в Пушкино, парк Мира в Мытищах и парк Мира в Коломне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.