В Подмосковье на губернаторских каруселях прокатились еще более 55 тыс. детей

За последнюю неделю августа губернаторские карусели проекта «Сказка» в Подмосковье посетили более 55 тыс. человек, наибольшей популярностью пользовался аттракцион в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде — его посетили 10 тыс. гостей. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В тройку лидеров по популярности также вошли карусели на Житной площади в Коломне и в Детском сквере Домодедова, они собрали по 8,5 тыс. посетителей. В ведомстве уточнили, что летом каждый из восьми подмосковных аттракционов проекта в среднем посещают около 5 тыс. человек в неделю.

Концепцию каруселей разработал дизайнер Денис Симачев, все они изготовлены из материалов, устойчивых к погодным условиям средней полосы России. Аттракционы доступны для бесплатного посещения ежедневно с 11:00 до 20:00, кроме понедельника и вторника. Исключение составляет аттракцион в Домодедове — он работает без выходных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.