Психологи раскрыли механизм «сжатия» лета в сознании человека

Ощущение, что три летних месяца промчались в одно мгновение, знакомо даже тем, кто провел это время активно и с пользой. Клинические психологи выяснили, что субъективное восприятие длительности сезона зависит не от количества впечатлений, а от степени вовлеченности в процесс и работы механизмов памяти. Эксперты объяснили в беседе с Наука Mail , почему мозг «сжимает» время у взрослых людей и как попытки успеть все могут лишить отдых восстановительного эффекта.

В последние дни августа многие с удивлением обнаруживают, что календарное лето подошло к концу, хотя еще недавно казалось, что впереди целая вечность. Специалисты в области клинической психологии отмечают: это чувство не является признаком скучной жизни. Даже при наличии путешествий и встреч с друзьями сознание может фиксировать быстротечность теплого сезона.

По словам клинического психолога Анастасии Черницы, ключевую роль играет не плотность графика, а качество проживания каждого момента. Если человек постоянно находится в режиме многозадачности, переключаясь между делами и мысленно планируя будущее, он физически получает новые эмоции, но не успевает их осознать. Внимание уходит в горизонт планирования, а не в текущую реальность. Экспериментальные данные подтверждают, что ретроспективная оценка времени сильно зависит от объема сохраненных в памяти ярких эпизодов.

С возрастом этот эффект усиливается. Детство и юность запоминаются как бесконечные из-за обилия «первых разов»: новых маршрутов, знакомств и открытий. Во взрослой жизни рутина берет верх, и повседневность становится предсказуемой. Иван Курганский, также практикующий клинический психолог, обращает внимание на то, что повторяющиеся сценарии хуже откладываются в памяти. Снижение плотности новых воспоминаний заставляет мозг усреднять переживания, из-за чего одинаковые по длительности промежутки времени кажутся субъективно разными.

Многие пытаются бороться с этой иллюзией с помощью тотальной насыщенности: запланировать как можно больше поездок и мероприятий, чтобы растянуть лето в воспоминаниях. Однако психологи предостерегают от такого подхода. Перенос рабочих KPI на сферу отдыха превращает релаксацию в еще один проект, который нужно сдать вовремя. Черница отмечает, что важнее позволить себе периоды безделья, чем гнаться за количеством галочек в списке дел.

Курганский дополняет, что оценка отдыха через критерии эффективности и насыщенности является ложной тактикой. Если человек воспринимает выходные как ресурс, который нужно использовать максимально продуктивно, он лишает себя главной цели отпуска — восстановления. Поэтому попытки втиснуть максимум событий в оставшиеся дни августа вряд ли помогут избавиться от ощущения быстротечности. Иногда качественный отдых измеряется не количеством сделанного, а способностью замедлиться и просто побыть в моменте.

Ранее в СМИ уже поднималась тема психологических защит: например, исследования показывали, что готовность к смене работы помогает нивелировать давление со стороны коллектива. Однако в вопросе восприятия времени специалисты единодушны: лето становится длиннее ровно настолько, насколько человек разрешает себе его проживать осознанно, без оглядки на скорость.