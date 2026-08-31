Летняя оздоровительная кампания охватила более 460 тыс. детей Подмосковья

Летняя оздоровительная кампания 2026 года охватила более 460 тыс. детей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Этим летом более 460 тыс. детей отдохнули в детских лагерях Подмосковья. Особое внимание уделили семьям участников СВО — 12 тыс. их детей побывали по бесплатным путевкам в лучших лагерях региона», — рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

В этом году в регионе начала действовать новая мера поддержки — вожатые, которые отработали сезон, получили единовременную выплату в размере ₽70 тыс.

Для детей участников СВО были организованы смены в лагерях «Литвиново» в Наро-Фоминске, «Левково» в Пушкино, «Караллово» в Одинцово и «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске. Кроме того, в лагере «Лесная поляна» в Коломне отдохнули дети из Курска и Белгорода.

В рамках кампании в области работали 128 стационарных загородных лагерей, в которых отдохнули 125 тыс. детей. Также были открыты площадки дневного пребывания на базе школ и домов культуры. В таких лагерях отдохнули 89 тыс. ребят. В лагерях на Черном море отдохнули 3,2 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил детей участников СВО, отдыхающих в лагере «Левково».