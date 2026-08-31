Евросоюз предупредили о суровой зиме и дефиците газа: запасы упали до минимума за 15 лет

Еврокомиссар по климату Вопке Хукстра призвал страны Евросоюза готовиться к возможному дефициту газа и суровой зиме, поскольку заполненность хранилищ упала до рекордно низкого за 15 лет уровня в 62%, а блокировка Ормузского пролива осложняет поставки сжиженного природного газа. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью Euronews Хукстра заявил, что объединение на 80% зависит от импорта энергоресурсов, и текущий уровень запасов топлива — 62% — является самым низким за последние полтора десятилетия. Он подчеркнул, что сочетание низких резервов с аномально холодной зимой может стать сценарием, которого никто не может себе позволить. Особую тревогу вызывает сохраняющаяся блокировка Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировой торговли сжиженным природным газом. Это усугубляет зависимость ЕС от внешних поставок и делает энергосистему крайне уязвимой.

Хукстра призвал продолжать заполнять хранилища, но признал, что в среднесрочной перспективе объединению необходимо кардинально перестраивать энергетическую модель за счет развития атомной, солнечной и ветровой генерации, а также электрификации и увеличения собственного производства.



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