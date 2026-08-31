Доктор Мясников назвал глупостью популярное правило, которому следуют миллионы

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал глупостью навязчивое правило проходить 10 тыс. шагов в день, признавшись, что сам попал в эту ловушку, когда ему подарили часы с шагомером, и теперь он гордится, когда наматывает 20 тыс., хотя это не имеет никакого научного обоснования. Об этом сообщает Lenta.ru.

Мясников рассказал, что после получения электронных часов, оповещающих о достижении цели, он начал следить за своими шагами и испытывать гордость, когда проходил 20 тыс. шагов. При этом он признал, что увлечение это захватывает, но само правило — глупость. Доктор пояснил, что 10 тыс. шагов — это маркетинговая условность, придуманная для того, чтобы люди больше двигались. Полезно ходить и пять, и семь тыс. шагов в день, а конкретной нормы не существует. Главное — регулярность и общая физическая активность.



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