В Подмосковье в сентябре проведут около 190 тематических и сельскохозяйственных ярмарок
Почти 200 ярмарок пройдет в Московской области в сентябре
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в сентябре проведут порядка 190 тематических и сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сообщил председатель комитета Московской областной думы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
«Как и каждый год, на площадках будет представлена сельхозпродукция, большое количество свежих овощей и фруктов, которые собрали на отечественных полях», — рассказал он.
По словам депутата, большой популярностью на ярмарках пользуется продукция от подмосковных производителей. Всего в области действует свыше 800 крестьянско-фермерских хозяйств.
Подробная информация о запланированных ярмарках представлена на сайте областного Минсельхозпрода.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках выставки «День поля» обсудил с аграриями развитие сельскохозяйственной отрасли в регионе.