Почти 250 тыс. подмосковных семей получают ежемесячное пособие на детей

Более 230 тыс. семей Подмосковья получают ежемесячное пособие на детей, размер которого составляет 9 тыс. до 19 тыс. рублей в зависимости от дохода семьи. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Выплата предоставляется семьям с низкими доходами, а с этого года она стала автоматической для семей, где родился еще один ребенок», — уточнила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что ежемесячную выплату в регионе также предоставляют беременным женщинам. Размер пособия составляет от 50 до 100% прожиточного минимума. Узнать подробнее о пособии можно с помощью бота-помощника «Соцуслуги Подмосковья» по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.