Почти 2,7 тысячи человек воспользовались услугой по согласованию границ земельных участков в Подмосковье

Около 2,7 тысячи жителей региона с января текущего года получили услугу по согласованию местоположения границ земельных участков, передает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве пояснили, что речь идет об участках, которые являются смежными с участками в муниципальной собственности или участками, государственная собственность на которые не разграничена.

Получить услугу можно на сайте госуслуг региона. Для этого потребуется документ, который подтверждает право на землю. Если таких документов нет, то границами участка будут признаны те, что существуют на местности от пятнадцати лет.