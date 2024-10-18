Почти 280 тысяч тонн зерна собрали в Подмосковье

Практически 280 тысяч тонн зерна собрали сельхозпроизводители региона, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Работы провели почти на 79 тысячах гектаров.

В частности, в муниципалитетах собрали 269 тысяч тонн озимой пшеницы, восемь тысяч тонн ржи и более ста тонн тритикале. Урожайность составила примерно 35 центнеров на гектар.

Больше всего зерна собрали в Зарайске и Луховицах — 61 тысячу и 50 тысяч тонн соответственно. Также в Зарайске расположены самые большие площади сева озимой пшеницы.