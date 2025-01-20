Почти 3 тыс. исследований проб меда провели в Подмосковье

В 2024 году в Подмосковье провели более 2,7 тыс. диагностических исследований 2,9 тыс. проб меда и продуктов пчеловодства. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В своих исследованиях специалисты лабораторий ведомства применяли органолептические измерительные методы, чтобы определить вкус, цвет, внешний вид, аромат, консистенцию продукта, а также наличие в нем признаков брожения и посторонних механических примесей. Такие исследования затронули весь мед, который продается на региональных ярмарках и рынках.

Жителям региона посоветовали покупать продукцию только в санкционированных местах торговли, чтобы не нарваться на подделку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.