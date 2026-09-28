В Богородском завершат капремонт дошкольного отделения Центра образования №25

В Старой Купавне Богородского округа, на улице Чапаева, д.14 продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Центра образования №25, строительная готовность объекта превысила 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья». Специалисты ведут общестроительные и отделочные работы, а также благоустройство прилегающей территории.

Площадь учреждения составляет более 1,8 тыс. кв. м. В здании проведут демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, осуществят отделочные работы, установят новые двери и осветительные приборы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.