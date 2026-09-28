«Единая Россия» по итогам выборов получила почти 40 мандатов в Мособлдуме

По итогам сентябрьских выборов «Единая Россия» получила 39 из 50 мандатов в Мособлдуме, 22 — в одномандатных округах и 17 — по партийным спискам, сообщил Мособлизбирком. Секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил очень высокую активность жителей региона.

«Такой результат — это, прежде всего высокая ответственность перед жителями. Люди оказали нам доверие, и теперь главная задача — оправдать его конкретной работой», — сказал Брынцалов.

Участниками выборов депутатов Мособлдумы стали более 3 млн человек, голоса за «Единую Россию» отдали 57,25% избирателей. Наряду с опытными депутатами в состав Мособлдумы войдут чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин, генеральный директор ООО «Лори Групп» Александр Пашков, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

Брынцалов подчеркнул, что одной из главных задач нового созыва станет реализация новой Народной программы партии. По его словам, в октябре пройдет первое заседание нового созыва Московской областной Думы, депутаты постараются быстрее приступить к реализации предложений жителей Подмосковья. Они представили свыше 920 тыс. инициатив, которые будут реализовывать все вместе.

По итогам выборов в Госдуму в федеральном парламенте подмосковную «Единую Россию» будут представлять 18 депутатов. Партия победила во всех 12 одномандатных округах региона и получила более 56% по единому списку. В новый состав парламента вошли возглавлявшие подмосковные города Сергей Юров и Андрей Булгаков, а также Герой России Людмила Болилая. Свою работу в качестве депутата продолжат Вячеслав Фетисов, Сергей Колунов, Геннадий Панин, Ирина Роднина, Денис Майданов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.