В Подмосковье более 100 директоров школ приняли участие в интенсиве «Гравитация лидерства — 3»

В Подмосковье прошел региональный управленческий интенсив «Гравитация лидерства — 3», его участниками стали более 100 директоров школ Московской области, членов регионального и зонального клубов директоров, а также участников проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Темой мероприятия стало «Образовательная среда будущего: грани нового опыта». Программа включала практические сессии и командные форматы по ключевым направлениям управленческой работы: управление неустойчивостью; развитие мышления руководителя и команды в эпоху искусственного интеллекта; лидерство и работа с командой; управление в условиях турбулентности и постоянных изменений; профилактика профессионального выгорания; применение искусственного интеллекта в управленческой деятельности.

Перед участниками выступили приглашенные эксперты, в том числе Марина Фомичева — MBA, тренер EMBA/MBA, эксперт Академии социальных технологий и Евразийского альянса профессионалов, Олеся Лебедева — заместитель председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк и другие.

Организаторами мероприятия выступили Министерство образования Московской области и Корпоративный университет развития образования (КУРО МО).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.