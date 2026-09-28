Еще более 330 камер системы «Безопасный регион» подключили в Подмосковье

В Подмосковье за неделю к системе «Безопасный регион» подключили 333 видеокамеры, с начала 2026 года – более 9,4 тыс. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Всего в Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключено более 176 тыс. камер. С их помощью в регионе следят за порядком в общественных местах, выявляют и предупреждают правонарушения. Они работают на входах в подъезды многоквартирных домов, в парках, на дорогах и перекрестках, в общественном транспорте, рядом с магазинами, на железнодорожных переездах и в других общественных местах

Более 91 тыс. камер оснащены искусственным интеллектом. Умные камеры выявляют мусор на остановках, парковку в запрещенных зонах вдоль дорог и на газоне, следят за незаконной торговлей и другими нарушениями.

Со всеми ИИ-практиками Подмосковья можно ознакомиться на портале «Цифровой регион». Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.