В Дмитрове проведут персональную выставку члена Союза художников России Антона Катышева

В пятницу, 2 октября, в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» состоится торжественное открытие персональной выставки дмитровского живописца, члена Союза художников России Антона Катышева «Грани реальности», приуроченной к юбилею автора. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетители увидят Крым, Абхазию и Домбай, Байкал, города маршрута «Золотое кольцо» и русский Север, улицы Европы и морские пейзажи, натюрморты и работы с фэнтезийными мотивами. Антон Катышев - выпускник Рязанского художественного училища и Московского высшего художественно-промышленного института имени С. Г. Строганова. Художник предпочитает работать с натуры, стремясь показать чувство момента и передать меняющиеся свет и состояние природы. На выставке представлены произведения, созданные на пленэрах и по свежим впечатлениям от поездок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 6+