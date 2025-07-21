Почти 3 тыс. жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках с начала летнего сезона

С начала летнего сезона профилактические медосмотры в парках региона прошли свыше 2,9 тыс. жителей Подмосковья. О ходе акции «Проверь здоровье в парке» рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Акция традиционно стартовала в начале лета. В ее рамках в выходные дни в парках области дежурят бригады врачей, и все желающие совершеннолетние жители региона могут пройти медобследование.

В прошлые выходные медики дежурили в парках в 35 муниципалитетах. Профилактические медосмотры прошли 503 жителя. Ознакомиться с результатами обследований они могут на региональном сайте «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области готовятся к открытию четыре новые поликлиники.