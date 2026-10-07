Почти 30 боеприпасов времен ВОВ обезвредили взрывотехники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Коломне

В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились работники строительной организации, которые в ходе проведения земляных работ по устройству котлована строящегося дома нашли подозрительные предметы.

Прибыв на место вызова, взрывотехники осмотрели опасные находки и идентифицировали их как артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны, среди которых было 12 122-миллиметровых, шесть 45-миллиметровых и десять 37-миллиметровых боеприпасов.

Специалисты по согласованию с представителями администрации городского округа и сотрудниками полиции транспортировали боеприпасы в безопасное место и ликвидировали их.