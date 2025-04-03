Почти 30 импортозамещающих проектов в фармацевтике заявили к реализации в Подмосковье

В Подмосковье за три года заявили к реализации 28 импортозамещающих проектов в фармацевтической и медицинской отраслях. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Общая сумма инвестиций в реализацию этих проектов превышает 24 млрд руб. Запуск производств позволит создать в регионе свыше 2,6 тыс. рабочих мест для жителей.

Один из таких проектов реализовала компания «Биннофарм Групп». Она запустила R&D-центр по разработке и производству лекарств на основе генно-инженерных технологий. В запуск инвестировали 2,5 млрд руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области появилась новая мера поддержки для производителей товаров для детей.