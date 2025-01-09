Почти 30 тыс. доноров крови в Подмосковье получат ежегодную выплату в увеличенном размере

Около 28 тыс. жителей Подмосковья, награжденных знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России», получат проиндексированную ежегодную выплату в 2025 году, ее размер составит 18 тыс. рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В этом году почетные доноры получат ежегодную выплату в увеличенном размере <…>. За прошлый год наш областной центр крови заготовил свыше 70 тонн крови и ее компонентов», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве напомнили, что доноры также могут бесплатно передвигаться на общественном транспорте, получать компенсацию за коммунальные услуги и не только. В этом году на меры социальной поддержки доноров направят бюджет в размере более 600 млн рублей. Узнать другие подробности о донорстве можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.