Почти 30 тыс. специалистов задействовали в уборке снега на улицах Подмосковья

Коммунальные службы Подмосковья продолжают бороться с последствиями снегопада, в работе задействовали более 28 тыс. специалистов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Прежде всего они очищают входные группы домов, лестницы и подъезды к контейнерным площадкам, далее — детские и спортивные площадки, парковки вблизи многоквартирных домов. На улицы вышли более 7 тыс. единиц подметающей и обрабатывающей техники. Для уборки тротуаров и узких пространств задействовано 3,1 тыс. единиц средств малой механизации — ручных роторов.

Кроме того, к расчистке территорий привлекли дополнительные силы и средства подрядных организаций, а также министерств и ведомств. Для всех бригад организовано горячее питание и согревающие напитки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.