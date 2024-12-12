Почти 300 фасадов МКД обновили в Подмосковье с начала года по программе капремонта

В рамках программы капремонта многоквартирных домов в городских округах Подмосковья с января привели в порядок 284 фасада, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Как отметил глава ведомства Антон Велиховский, объемы работ по программе ежегодно растут. Если в уходящем году в области были отремонтированы три сотни фасадов, то на 2025-й запланирован ремонт более шестисот объектов.

Программа капремонта МКД реализуется в области уже десять лет. Ее выполнили уже более чем на треть. В целом в регионе привели в порядок свыше 4,7 тысячи фасадов.

Информация о том, включен ли дом в программу, представлена на интерактивной карте на сайте Фонда капремонта Подмосковья.