Почти 343 тыс. тонн молока произвели в Подмосковье с начала 2025 года

В Подмосковье с начала года было произведено почти 343 тыс. тонн молока. О промежуточных результатах рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Большая часть молока была произведена в сельскохозяйственных организациях — почти 308 тыс. тонн. Еще 18,4 тыс. тонн произвели в фермерских хозяйствах, а 16,6 тыс. тонн — в личных подсобных. Сейчас на Подмосковье приходится 10% от общего объема молока в ЦФО.

За полгода средний надой на одну корову составил 4,5 тонны. Это почти на 4 центнера больше, чем годом ранее. Лидеры — Ступино, Домодедово и Луховицы.

В Подмосковье до 2028 года планируется ввести 14 молочных ферм. Это направление — одно из приоритетных в рамках государственной поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности строительства нового животноводческого комплекса в Сергиевом Посаде.