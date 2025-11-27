Почти 40 млрд рублей направят из бюджета региона на поддержку пенсионеров в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье на поддержку пенсионеров в 2026 году из регионального бюджета направят 39 млрд рублей. Об этом сообщили в Московской областной думе.

В регионе меры социальной поддержки получают 1,5 млн пожилых граждан. В их числе компенсации по квартплате, бесплатный проезд на общественном транспорте, региональная доплата к пенсии.

Компенсацию по квартплате получают около 2 тыс. человек, на уплату взноса на капремонт – порядка 82 тыс., за вывоз ТКО – около 423 тыс. Региональную доплату к пенсии получают порядка 270 тыс. человек.

На реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в следующем году в области направят более 525 млн рублей бюджетных средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации проекта «Активное долголетие».