Почти 40 новых рентген-аппаратов заработало в больницах Подмосковья с начала 2025 года

В Подмосковье с начала текущего года в медучреждениях ввели в работу 37 новых рентген-аппаратов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Сегодня новый аппарат заработал в филиале № 10 Орехово-Зуевской больницы в поселке Авсюнино. Это цифровое оборудование, на закупку которого направили около 28 млн руб.

Пройти обследование можно по направлению лечащего врача. Записаться на прием можно на сайте «Здоровье», через инфомат в больнице, по телефону 122 или через чат-бот.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о планах по закупке нового оборудования для перинатальных центров.