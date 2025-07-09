Почти 40 новых рентген-аппаратов заработало в больницах Подмосковья с начала 2025 года
В Подмосковье с начала года ввели в работу 37 новых рентген-аппаратов
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье с начала текущего года в медучреждениях ввели в работу 37 новых рентген-аппаратов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Сегодня новый аппарат заработал в филиале № 10 Орехово-Зуевской больницы в поселке Авсюнино. Это цифровое оборудование, на закупку которого направили около 28 млн руб.
Пройти обследование можно по направлению лечащего врача. Записаться на прием можно на сайте «Здоровье», через инфомат в больнице, по телефону 122 или через чат-бот.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о планах по закупке нового оборудования для перинатальных центров.