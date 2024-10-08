Почти 400 книжных клубов открыто в библиотеках Подмосковья

Триста восемьдесят шесть книжных клубов открыто в подмосковных библиотеках. Они рассчитаны на читателей всех возрастов, отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Участники таких клубов собираются вместе для чтения и обсуждения книг. Они обмениваются мнениями, рекомендуют книги для чтения, а также участвуют в творческих мероприятиях.

К примеру, в библиотеке-филиале №7 в Королеве работает клуб любителей поэзии, в Библиотеке семейного чтения в Дубне — книжный клуб для подростков, в Григорьевской сельской библиотеке в Луховицах — клуб по приобщению дошкольников к чтению.