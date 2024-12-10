Почти 400 объектов животного мира включено в Красную книгу Подмосковья

Триста семьдесят восемь объектов животного мира включено в Красную книгу Подмосковья, передает Министерство экологии и природопользования Московской области в рамках Международного дня прав животных.

Подмосковье входит в число лидеров в работе по развитию заповедного дела. Сейчас в регионе насчитываются 262 особо охраняемые природные территории регионального значения. Режим особой охраны установлен на 283 тысячах гектаров.

В Декларацию о правах животных входит десять статей. Согласно документу, каждое живое существо имеет право на уважение и жизнь без страданий и эксплуатации. Подчеркивается, что категорически недопустимо жестокое обращение с животными, а человек обязан заботиться о восстановлении популяций разных видов.