Почти 400 пациентов пройдут лечение в Центре рассеянного склероза Подольской больницы
Фото: [КДЦ ГБУЗ МО «ПОКБ»/ГБУЗ МО "ПОКБ"]
В Подмосковье на базе Консультативно-диагностического центра Подольской областной клинической больницы работает Центр рассеянного склероза, помощь в нем каждый год получают около 350 пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Многие из наших пациентов имеют группу инвалидности, им тяжело передвигаться. Раньше больным рассеянным склерозом нужно было обращаться за помощью к специалистам МОНИКИ в Москве, теперь они могут получить консультацию, рецепты на лекарственное обеспечение, а также направление на амбулаторную и стационарную медицинскую помощь у нас», — рассказал заведующий консультативно-диагностическим центром Александр Сахаров.
По его словам, в центре помогают пациентам как из Подольска, так и из Протвино, Серпухова, Чехова, Пущино, Ступино. На консультацию к специалистам направляет невролог. Записаться на прием можно по номеру 8 (496) 765-73-53.
