Почти 400 пациентов пройдут лечение в Центре рассеянного склероза Подольской больницы

«Многие из наших пациентов имеют группу инвалидности, им тяжело передвигаться. Раньше больным рассеянным склерозом нужно было обращаться за помощью к специалистам МОНИКИ в Москве, теперь они могут получить консультацию, рецепты на лекарственное обеспечение, а также направление на амбулаторную и стационарную медицинскую помощь у нас», — рассказал заведующий консультативно-диагностическим центром Александр Сахаров.